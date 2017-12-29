Армению в 2017 году покинули свыше 40 тыс человек

2017-12-29 17:45 | www.trend.az | 5

По положению на вторую половину 2017 года, за рубежом находятся примерно 200 тысяч граждан Армении, которые отправились туда либо на постоянное место жительства, либо работать. С таким заявлением на встрече с журналистами 29 декабря выступил демограф Рубен Еганян, сообщают армянские СМИ.

«Согласно данным исследования, за последние 3 – 4 года свыше 35% домашних хозяйств участвовали в миграционных процессах. Если в 2016 году из Армении отбыли 37500 человек, то в 2017 году выше 40 тысяч», - отметил Еганян.