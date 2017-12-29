Хикмет Гаджиев об очередной армянской провокации

2017-12-29 18:59 | www.oxu.az | 6

Видно, вице-спикер парламента Армении Эдуард Шармазанов пытается перенять эстафету нелепых заявлений у заместителя министра иностранных дел Армении Шаварша Кочаряна.

Об этом Oxu.Az заявил глава пресс-службы МИД Хикмет Гаджиев, комментируя заявление спикера парламента Армении Эдуарда Шармазанова.

Он сказал, что каждым своим заявлением Э. Шармазанов в очередной раз демонстрирует свою юридическую и политическую безграмотность, популизм, направленный только на узкую внутреннюю аудиторию: «В некоторых вопросах Э. Шармазанова необходимо просветить. Принцип «uti possidetis» в международном праве гласит, что в случае обретения государством независимости, нужно уважать его границы. В отношении границ бывших союзных республик, которые обрели независимость после развала СССР, в том числе границ Азербайджанской и Армянской ССР, был применен принцип «uti possidetis». 18 июля 1988 года президиум Верховного Совета СССР вновь подтвердил сохранение Нагорного Карабаха в составе Азербайджанской ССР. 10 января 1990 года президиум Верховного Совета СССР на основе Конституции СССР посчитал незаконными решения Верховного Совета Армянской ССР о присоединении Нагорного Карабаха к Армении от 1 декабря 1989 года и 9 января 1990 года.

После этнической чистки в результате агрессивного сепаратизма, совершенного в отношении проживающего в Нагорно-Карабахской автономной области Азербайджанской ССР коренного азербайджанского населения, 10 декабря 1991 года в Нагорном Карабахе был проведен незаконный и нелегитимный «референдум» с участием только армянского населения. Закон от 3 апреля 1990 года «О порядке решения вопросов, связанных с выходом союзной республики из СССР», на который армянская сторона старается необоснованно ссылаться, определил специфические процедурывыхода республик из состава СССР. Здесь также говорится, что без согласия центрального правительства союзной республики ее границы не могут быть изменены. Таким образом, правовая система бывшего СССР на конституциональном уровне подтвердила, что попытки вывести Нагорный Карабах из состава Азербайджанской ССР в одностороннем порядке путем агрессивного сепаратизма без согласия на то Азербайджана носят незаконный характер».

Х. Гаджиев сказал, что согласно Алматинскому заявлению об учреждении СНГ от 21 декабря 1991 года, Азербайджан и Армения, как и остальные республики СССР, взяли на себя обязательство «признать и уважать территориальную целостность и неприкосновенность границ друг друга»: «Сейчас Армения пытается отрицать это обязательство. Армянская пропаганда, намеренно вновь фальсифицируя историю, искажает протокол заседания Кавказского Бюро ЦК Компартии России от 5 июля 1921 года. Мы бы хотели напомнить Шармазанову и его коллегам, что в этом протоколе было отмечено сохранить Нагорный Карабах в составе Азербайджанской ССР, а Нагорному Карабаху предоставлялась областная автономия с административным центром в городе Шуша. У Армении нет никаких исторических, юридических, политических и моральных оснований претендовать на нагорно-карабахский регион Азербайджана. Созданный на оккупированных Арменией территориях Азербайджана сепаратистский режим является результатом оккупации, насилия и кровавой этнической чистки. Шармазанов и подобные ему должны, наконец, понять, что цивилизованный мир никогда не посчитает легитимной сложившуюся в результате применения силы ситуацию. Территориальная целостность и суверенитет Азербайджана в рамках признанных на международном уровне границ будут восстановлены».

Э.А.

