За разговоры с пассажирами штрафовать не будут

2017-12-29 19:13 | www.oxu.az | 5

Штраф в сумме 40 манатов за участие в разговоре, который может отвлечь внимание водителя от управления транспортным средством, отменен.

Как сообщает Oxu.Az, президент Азербайджана Ильхам Алиев утвердил внесение соответствующего изменения в Кодекс об административных проступках.

Напомним, что информация о том, что водителей автомобилей будут штрафовать за разговоры с пассажирами, вызвала широкий резонанс в СМИ и социальных сетях, а также справедливое недовольство у граждан.

Согласно статье 342.1.2 Кодекса об административных нарушениях, участие водителя в разговоре, который мог отвлечь его внимание от вождения транспортного средства, считалось нарушением.

A.M.

