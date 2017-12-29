Президент Ильхам Алиев утвердил закон «О внесении изменений в Земельный кодекс»

2017-12-29 17:51 | www.trend.az | 5

БАКУ /Trend/ - Президент Азербайджана Ильхам Алиев в пятницу подписал указ о применении закона «О внесении изменений в Земельный кодекс Азербайджанской Республики» от 15 декабря 2017 года и внесении изменений в указ Президента от 4 августа 1999 года «О применении утвержденного Законом Азербайджанской Республики от 25 июня 1999 года Земельного кодекса».

В статью 45 Кодекса добавляется часть 4 следующего содержания:

«4. В соответствии с Кодексом Азербайджанской Республики об административных правонарушениях 25 процентов средств от полученных штрафов, налагаемых за нарушение настоящего Кодекса соответствующим органом исполнительной власти (включая штрафы за административные нарушения, наложенные на основе составленного органом и направленного на рассмотрение суда протокола) переводятся на счета соответствующих органов исполнительной власти в целях укрепления социальной защиты работников соответствующих органов исполнительной власти».