Руководитель штаба: «Поиск альпинистов проводится по всем возможным направлениям»

2017-12-29 19:52 | www.apa.az | 6

«Продолжаются поиски пропавших трех членов спортивного клуба «Гилавар», 23 декабря направившихся в Туфандагы из села Хыналыг Губинского района».

Об этом АПА сообщил руководитель штаба, созданного в северном региональном центре МЧС, полковник Шахин Мирзоев.

По его словам, пропавшие Бабур Гусейнов, Намиг Буньятов и Фарида Джабраилзаде должны были вернуться 26 декабря: «Вечером около 17-18:00 24 декабря они связались со своими товарищами альпинистами и сообщили, что из-за плохих погодных условий проведут ночь в разбитой палатке. В тот же момент связь с альпинистами была прервана. Мы начали поисковые работы 27 декабря и продолжаем их до сих пор».