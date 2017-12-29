Бакинская полиция нашла жителя столицы среди боевиков ИГИЛ

2017-12-29 19:36 | www.oxu.az | 6

Без вести пропавший молодой мужчина найден в Сирии среди боевиков международной террористической организации «Исламское Государство».

Об этом Oxu.Az сообщили в правоохранительных органах Хатаинского района.

Известно, что Гусейнов Мехман Тариель оглу, 1981 года рождения пропал без вести еще в декабре 2014 года. Мать Гусейнова - Наиля Ибрагимова, 1954 года рождения обратилась в 36-ое отделение полиции Хатаинского района, на территории которого она проживает и сообщила об этом стражам порядка.

В ходе расследования было сделано предположение, что Гусейнов примкнул к вооруженным формированиям за пределами Азербайджана, в частности пополнил ряды радикальных исламистов в Сирии, воюющих против армии Башара Асада. Однако только теперь данная информация подтвердилась и материалы дела 28 декабря были направлены в соответствующие структуры для расследования. Правоохранители также отметили то, что на данный момент нет информации о том, жив ли Гусейнов.

Отметим, то что иностранные религиозные центры активно используют возможности социальных сетей, чтобы завербовать в Азербайджане лояльную молодежь. За 2017 год в ходе борьбы с представителями чуждых течений в Азербайджане ликвидировано 16 террористов. В результате проведенных спецопераций задержан и привлечен к уголовной ответственности 21 человек.

Благодаря работе сотрудников Службы государственной безопасности АР за участие в незаконных вооруженных формированиях за пределами Азербайджана гражданства лишены 258 человек.

Ульви Керимов

