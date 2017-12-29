Музей азербайджанского ковра в числе номинантов премии «Лучший музей Европы»

2017-12-29 18:18 | www.trend.az | 7
БАКУ /Trend/ - Музей азербайджанского ковра вошел в число 40 номинантов премии «Лучший музей Европы» и имеет большой шанс завоевать эту награду в 2018 году.
Об этом в пятницу сказала директор Музея азербайджанского ковра, председатель Азербайджанский национального комитета ICOM, доктор философии по искусствоведению Ширин Меликова.
По ее словам, впервые в истории музея в 2017 году у австрийской аукционной компании на зарубежном аукционе был приобретен уникальный «Шамахинский ковер».
Меликова отметила, что этот «Шамахинский ковер», который ранее находился в личной коллекции во Франции, является одним из самых древних экспонатов коллекции ворсовых ковров музея.