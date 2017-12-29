Президент Азербайджана направил письмо Раулю Кастро

2017-12-29 20:12 | www.oxu.az | 6

Президент Азербайджана Ильхам Алиев направил поздравительное письмо председателю Госсовета и Совета министров Кубы Раулю Кастро Рус.

Как передает Oxu.Az, в поздравлении говорится:

«Уважаемый господин Председатель,

От своего имени и от имени народа Азербайджана сердечно поздравляю Вас и в Вашем лице весь Ваш народ с национальным праздником Республики Куба - Днем Свободы.

В столь знаменательный день желаю Вам крепкого здоровья, успехов в Ваших делах, дружественному народу Кубы - постоянного мира и процветания».

A.M.

