Президент Азербайджана направил письмо Раулю Кастро

2017-12-29 20:12 | www.oxu.az | 6
Президент Азербайджана Ильхам Алиев направил поздравительное письмо председателю Госсовета и Совета министров Кубы Раулю Кастро Рус.
Как передает Oxu.Az, в поздравлении говорится:
«Уважаемый господин Председатель,
От своего имени и от имени народа Азербайджана сердечно поздравляю Вас и в Вашем лице весь Ваш народ с национальным праздником Республики Куба - Днем Свободы.
В столь знаменательный день желаю Вам крепкого здоровья, успехов в Ваших делах, дружественному народу Кубы - постоянного мира и процветания».