В Азербайджане запрещено курение в этих местах – РАСПОРЯЖЕНИЕ

2017-12-29 20:24 | www.oxu.az | 7

За нарушение закона будут применяться штрафы в размере от 30 до 1000 манатов.

С сегодняшнего дня вступает в силу закон «Об ограничении употребления табачных изделий».

Как сообщает Oxu.Az, президент Ильхам Алиев подписал соответствующее распоряжение.

Закон подразумевает запрет на курение табачных изделий (сигарет), кальяна и электронных сигарет:

- в образовательных и воспитательных учреждениях,

- в оздоровительных, реабилитационных и санаторно-курортных учреждениях, на их территориях (за исключением открытых мест и специально отведенных закрытых мест.Требования к таким местам будут установлены местными исполнительными органами),

- во всех учреждениях, управлениях, организациях и рабочих местах не зависимо от вида собственности и организационно-правовой формы (за исключением открытых мест и специально отведенных закрытых мест),

- в местах проведения спортивных состязаний и других массовых мероприятий,

- на торговых объектах, в ресторанах, кафе, барах и других объектах общественного питания (за исключением открытых пространств и мест, специально отведенных на эти цели).

- на бытовых объектах,

- в местах размещения (разрешается выделение комнат и особых мест для курящих в гостиницах),

- на детских площадках,

- на наземных и в подземных пешеходных переходах,

- в автобусах, следующих по внутригородским (внутрирайонным), межгородским (межрайонным) и международным маршрутам, в автомобильных транспортных средствах и такси, используемых для пассажироперевозок,

- в вестибюлях станций метро, переходах, на платформах и в вагонах,

- в воздушных транспортных средствах, железнодорожных поездах (за исключением специально отведенных мест). В водных транспортных средствах (за исключением специально отведенных мест),

- в административных зданиях воздушных, водных (речных) портах, за исключением специально отведенных мест для курения, на железнодорожных вокзалах, автовокзалах (автостанциях) и на автобусных остановках,

- в лифтах и местах общего пользования многоквартирных домов,

- в таксофонах,

- на заправочных станциях, в том числе в зданиях и учреждениях, где хранятся легковоспламеняющиеся средства.

Отметим, что нельзя будет использовать табачную продукцию (сигареты, кальяны и электронные сигареты) в мотелях, хостелах, а также в других местах проживания физических лиц в течение ночи или как минимум в течение 24 часов, за исключением специально отведенных на эти цели мест.

Согласно статье 212.1 Кодекса об административных проступках, за курение в запрещенных местах будет взиматься штраф в размере 30 манатов.

За отсутствие специально отведенных мест для курения на предприятиях, в управлениях и организациях, и отсутствие на видных местах предупредительных надписей или знаков «Курить запрещено», должностные лица будут оштрафованы на 400 манатов, юридические лица – на 1000 манатов.

A.M.

