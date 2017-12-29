В 2018 году Китай проведет четыре основных дипломатических мероприятия

2017-12-29 18:33 | www.trend.az | 7

БАКУ /Trend/ - 2018 год станет первым годом в китайской дипломатии после 19-го Всекитайского съезда КПК, сказал в эксклюзивном интервью газете "Жэньминь жибао" министр иностранных дел Китая Ван И.

В следующем году КНР планирует тщательно организовать и успешно провести четыре основных дипломатических мероприятия, в том числе Боаоский Азиатский форум, саммит ШОС, форум Китайско-африканского сотрудничества, а также Международную выставку-ярмарку импортно-экспортных товаров, тем самым, открыть новую страницу в сотрудничестве и обоюдном выигрыше между Китаем и разными странами мира.

Ван И отметил, что Китай осуществит результаты форума международного сотрудничества на высоком уровне "Один пояс, один путь", построит постфорумный механизм, будет придерживаться принципов совместного обсуждения, строительства и пользования. Более того, КНР всесторонне продвигает строительство "Одного пояса, одного пути" с основным вниманием на инфраструктуру и международное сотрудничество в сфере производственных мощностей, а также со строительством транзитных путей и экономических коридоров.