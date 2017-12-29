Китаец запечатлел своих дочерей в картинах (ФОТО)

2017-12-29 18:33 | www.trend.az | 7

БАКУ /Trend/ - 32-летний Вань Ли имеет двоих дочерей. Недавно он решил запечатлеть дочерей в своем творчестве. Каждый день Вань Ли тратит 8 - 9 часов на рисование картин, и за три года создал 15 работ.

Как сообщил сайт "Хуаньцюван", нарисованные масляными красками картины содержат элементы китайской национальной живописи и китайской живописи стиля гунби, а также и демонстрируют восточный стиль рисования.

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