176 палестинцев пострадали в столкновениях с израильской полицией

2017-12-29 20:43 | www.apa.az | 6

Израильские стражи порядка преследуют участников уличных выступлений против оккупации в городах Западного берега реки Иордан.

Как передает АПА со ссылкой на ТАСС, в ходе столкновений с полицейскими в пятницу пострадали 176 палестинцев, 43 из которых были доставлены в больницы из района Эш-Шуджаия в секторе Газа.

"День гнева" проводился по призыву палестинских движений ФАТХ и ХАМАС в знак протеста против решения президента США Дональда Трампа признать Иерусалим столицей еврейского государства.