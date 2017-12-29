176 палестинцев пострадали в столкновениях с израильской полицией

2017-12-29 21:17 | www.oxu.az | 4

Израильские стражи порядка преследуют участников уличных выступлений против оккупации в городах Западного берега реки Иордан.

Как передает Oxu.Az со ссылкой на ТАСС, в ходе столкновений с полицейскими в пятницу пострадали 176 палестинцев, 43 из которых были доставлены в больницы из района Эш-Шуджаия в секторе Газа.

«День гнева» проводился по призыву палестинских движений ФАТХ и ХАМАС в знак протеста против решения президента США Дональда Трампа признать Иерусалим столицей еврейского государства.

A.M.

