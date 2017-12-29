Более 30 человек пострадали при взрыве гранаты в ночном клубе в Колумбии

2017-12-29 21:33 | www.trend.az | 6

Более 30 человек пострадали в пятницу при взрыве гранаты в ночном клубе в муниципалитете Каукасия в Колумбии. Об этом сообщил глава муниципалитета Оскар Анибаль Суарес, передает ТАСС.

"Пострадал 31 человек, 11 - в тяжелом состоянии", - сказал он в эфире радиостанции Caracol.

Как отметил градоначальник, полиция задержала двух человек: мужчину, бросившего гранату, и женщину, которая ее принесла. По словам Суареса, мужчина является одним из наемных убийц банды "Клан Залива" (Clan del Golfo, "Клан дель Гольфо").