Cоглашение по С-400 между Россией и Турцией предусматривает технологическое сотрудничество

2017-12-29 22:29 | www.apa.az | 6

Соглашение о приобретении Турцией у России зенитно-ракетных комплексов (ЗРК) С-400 предусматривает технологическое сотрудничество между двумя странами.

Как передает АПА, об этом говорится в заявлении секретариата оборонной промышленности Турции, которое распространил телеканал Haberturk.

"В соглашении есть пункт о дальнейшем технологическом сотрудничестве. Турция продолжает работу для удовлетворения нужд в сфере ПВО и ведет переговоры с другими заинтересованными странами для создания собственных ЗРК", - отмечается в коммюнике.

Ранее в пятницу Россия и Турция подписали кредитное соглашение о покупке комплексов С-400.