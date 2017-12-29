ЮНЕСКО получила уведомление о выходе Израиля из организации

2017-12-29 22:30 | www.trend.az | 7

БАКУ /Trend/ - Генеральный директор ЮНЕСКО Одри Азуле получила официальное уведомление о намерении Израиля выйти из рядов организации, говорится в распространенном в пятницу коммюнике.

"В качестве Генерального директора ЮНЕСКО я получила сегодня официальное уведомление израильского правительства о выходе Израиля из состава Организации 31 декабря 2018 года, решение о котором было объявлено 12 октября 2017 года", — написано в документе.

Азуле заявляет, что "глубоко сожалеет об этом решении, будучи уверена, что именно в рамках ЮНЕСКО, а не вне ее, государства могут действовать наилучшим образом, чтобы способствовать урегулированию разногласий, затрагивающих сферы компетенции Организации".

"Являясь членом ЮНЕСКО с 1949 года, Израиль занимает свое законное место в учреждении Организации Объединенных Наций, посвященном вопросам образования, культуры и науки. Место в рамках учреждения, занимающегося защитой свободы выражения мнений, предотвращением антисемитизма и расизма во всех его формах, и разработавшего уникальную программу просвещения в целях сохранения памяти о Холокосте и предотвращения актов геноцида. Место в рамках организации, наиболее активной в сфере диалога культур, борьбе с насильственным экстремизмом и сохранении наследия, в частности, пострадавшего в результате разрушений, совершенных террористическими группировками", — отмечает гендиректор.