В Турции раскрыли детали договора с Россией о поставках С-400

2017-12-29 22:49 | www.trend.az | 7

БАКУ /Trend/ - Подписанный Москвой и Анкарой договор о поставках зенитных ракетных систем С-400 предусматривает технологическое сотрудничество, говорится в заявлении секретариата оборонной промышленности Турции, сообщают турецкие СМИ.

"Договор предусматривает обязательства по дальнейшему технологическому сотрудничеству в рамках проекта. Мы продолжаем работу, направленную на удовлетворение нужд нашей ПВО ЗРК собственного производства, для чего ведутся переговоры с другими заинтересованными странами и компаниями", — говорится в документе.

Отмечается, что стороны приняли решение не разглашать информацию о деталях оплаты и технических аспектах соглашения.