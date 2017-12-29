Более 300 палестинцев пострадали в столкновениях с израильской полицией – ОБНОВЛЕНО

2017-12-29 22:35 | www.oxu.az | 5

Число палестинцев, пострадавших в ходе столкновений с израильской армией в секторе Газа, на западном берегу и в Иерусалиме, достигло 303.

Как передает Oxu.Az со ссылкой на РИА Новости, об этом сообщили в министерстве здравоохранения сектора Газа и в Палестинском Красном полумесяце.

«Число пострадавших в секторе Газа достигло 170 человек, из них 50 получили огнестрельные ранения и были доставлены в больницы анклава, пятеро были ранены тяжело. Еще 120 получили отравление в результате применения слезоточивого газа, им оказали скорую помощь на месте», - представитель министерства Ашраф аль-Кедра.

«Наш персонал оказал помощь 133 палестинцам на Западном берегу. Четверо из них получили огнестрельные ранения», — заявила представительница Красного полумесяца Эраб аль-Фукаха, добавив, что еще несколько десятков человек пострадали от резиновых пуль и газа.

С тех пор, как президент США Дональд Трамп признал Иерусалим столицей Израиля, палестинцы объявляют каждую пятницу «днем гнева». Сегодняшняя пятница стала четвертой по счету.

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21:17

Израильские стражи порядка преследуют участников уличных выступлений против оккупации в городах Западного берега реки Иордан.

Как передает Oxu.Az со ссылкой на ТАСС, в ходе столкновений с полицейскими в пятницу пострадали 176 палестинцев, 43 из которых были доставлены в больницы из района Эш-Шуджаия в секторе Газа.

«День гнева» проводился по призыву палестинских движений ФАТХ и ХАМАС в знак протеста против решения президента США Дональда Трампа признать Иерусалим столицей еврейского государства.

A.M.

