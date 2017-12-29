Путин ужесточил наказание за вербовку террористов до пожизненного срока

2017-12-29 23:44 | www.trend.az | 8

Президент России Владимир Путин утвердил изменения в Уголовный кодекс, ужесточающие наказание за вербовку террористов вплоть до пожизненного заключения, передает РИА Новости.

Документ ужесточает ответственность за финансирование терроризма, а также за вербовку или другое вовлечение граждан в совершение террористических преступлений.

За это будут наказывать лишением свободы на срок от восьми до 20 лет со штрафом от 300 до 700 тысяч рублей либо пожизненным лишением свободы. Сейчас за такие преступления можно получить максимум 10 лет.