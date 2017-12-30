Израиль выходит из ЮНЕСКО

2017-12-30 00:25 | www.oxu.az | 5

Генеральный директор ЮНЕСКО Одре Азуле получила в пятницу официальное уведомление от властей Израиля о выходе страны из состава организации с 31 декабря 2018-го года.

Как передает Oxu.Az со ссылкой на ТАСС, Израиль вступил в ЮНЕСКО в 1949 году.

В 2016 году после принятия резолюции исполнительного совета организации по Иерусалиму, в которой, в частности, Израиль осуждается «за создание препятствий в доступе мусульман в священное для них место - мечеть «Аль-Акса», власти страны приняли решение приостановить сотрудничество с ЮНЕСКО.

Отметим, что 12 октября о своем выходе из ЮНЕСКО объявили США.

A.M.

