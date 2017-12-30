Характер операции США против ИГ изменится - Пентагон

2017-12-30 00:49 | www.trend.az | 6

Характер американской военной кампании против террористической группировки "Исламское государство" (ИГ) претерпит изменения в будущем году. Об этом сообщил в пятницу на встрече с аккредитованными при Пентагоне журналистами американский министр обороны Джеймс Мэттис, комментируя ход операций коалиции во главе с США в Ираке и Сирии против ИГ, передает ТАСС

"Как заявил <....> министр обороны Джеймс Мэттис, уничтожение физического "халифата" ИГ в Ираке и Сирии изменит то, как коалиция борется с данной террористической группировкой", - говорится в материале, подготовленном пресс-службой Пентагона. "2017 год заканчивается, последователи "халифата" находятся в бегах, мы уничтожаем его", - сказал руководитель военного ведомства США.