ИГИЛ взяло на себя ответственность за взрыв в Петербурге

2017-12-30 01:39 | www.oxu.az | 6

Группировка ИГИЛ взяла на себя ответственность за взрыв в камере хранения в супермаркете в Санкт-Петербурге.

Как передает Oxu.Az, об этом сообщает Reuters.

Как отмечается, террористы не предоставили никаких доказательств причастности к взрыву в своем сообщении.

27 декабря в супермаркете на Кондратьевском проспекте в Петербурге произошел взрыв. По данным Следственного комитета, причиной взрыва стало устройство, начиненное поражающими элементами, эквивалентное по мощности 200 гр тротила. В результате инцидента пострадали 13 человек.

A.M.

