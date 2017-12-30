ИГИЛ взяло на себя ответственность за взрыв в Петербурге

2017-12-30 01:39 | www.oxu.az | 6
Группировка ИГИЛ взяла на себя ответственность за взрыв в камере хранения в супермаркете в Санкт-Петербурге.
Как передает Oxu.Az, об этом сообщает Reuters.
Как отмечается, террористы не предоставили никаких доказательств причастности к взрыву в своем сообщении.
27 декабря в супермаркете на Кондратьевском проспекте в Петербурге произошел взрыв. По данным Следственного комитета, причиной взрыва стало устройство, начиненное поражающими элементами, эквивалентное по мощности 200 гр тротила. В результате инцидента пострадали 13 человек.