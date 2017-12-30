Китай отверг обвинения Трампа

2017-12-30 01:51 | www.apa.az | 6

Пекин открестился от поставок нефти и нефтепродуктов в Северную Корею, которая находится под санкциями Совета Безопасности ООН.

Как передает АПА, об этом сообщает Reuters со ссылкой на МИД Китая.

«Китай всегда выполнял резолюции Совбеза ООН в отношении Северной Кореи и полностью исполнял все международные обязательства. Мы никогда не позволяли китайским компаниям и гражданам нарушать резолюции» - сказала представитель китайского МИДа Хуа Чунинь.

Накануне президент США Дональд Трамп заявил, что его разочаровывает поддержка Пекином импорта нефти в КНДР.