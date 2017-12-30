Пентагон: “Cовместимые со стандартами НАТО противоракетные системы лучше отвечают потребностям Турции”

2017-12-30 04:25 | www.apa.az | 6

Cовместимые со стандартами НАТО противоракетные системы лучше отвечают потребностям Турции.

Как передает АПА со ссылкой на “Gazeta.ru”, об этом заявил представитель Пентагона.

«Совместимые со стандартам НАТО системы противоракетной обороны остаются лучшим вариантом для защиты Турции от всего спектра угроз в регионе. Турция продолжает придерживаться систем ПРО стран НАТО, в том числе системы «Patriot» США, для своих более широких и долгосрочных потребностей в противовоздушной обороне», сказал представитель Пентагона.

Ранее в пятницу представители России и Турции подписали кредитное соглашение по поставкам С-400.