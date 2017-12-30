США раскритиковали покупку Турцией комплексов С-400 у России

2017-12-30 05:04 | www.trend.az | 6

В министерстве обороны США уверены, что противоракетные системы, совместимые со стандартами НАТО, лучше отвечают потребностям Турции, которая решила приобрести у России ЗРК С-400, передает РИА Новости.

"Совместимые со (стандартами) НАТО системы противоракетной обороны остаются лучшим вариантом для защиты Турции от всего спектра угроз в регионе… Турция продолжает придерживаться систем ПРО стран НАТО, в том числе системы Patriot США, для своих более широких и долгосрочных потребностей в противовоздушной обороне. США привержены ускорению поставок оборудования, приобретенного Турцией, по мере возможностей", — заявил РИА Новости представитель пресс-службы Пентагона.

Таким образом он прокомментировал закупку Анкарой комплексов С-400 у России.