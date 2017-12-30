КНДР не откажется от ядерной программы в 2018 году

2017-12-30 05:30 | www.apa.az | 6

КНДР не намеревается вносить изменений в свою политику развития ракетно-ядерной программы в 2018 году.

Как передает АПА со ссылкой на ТАСС, об этом в субботу сообщило агентство ЦТАК.

"КНДР - бесспорная стратегическая сила, которая прямо заявляет - не ожидайте изменений в ее политике", - говорится в опубликованном сообщении. Подчеркивается также, что КНДР является "ответственной ядерной державой".

Ранее Совет Безопасности ООН единогласно принял резолюцию об ужесточении санкций против КНДР в ответ на проведенное страной 29 ноября новое испытание прототипа межконтинентальной баллистической ракеты.