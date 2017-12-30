От холодов и снегопадов в США погибли семь человек

2017-12-30 06:04 | www.apa.az | 6

По крайней мере семь человек погибли от последствий холодов и снегопадов, обрушившихся на территорию средней и северо-восточной части США.

Как передает АПА со ссылкой на ТАСС, об этом сообщила газета New York Times.

Зимние холода стали причиной смерти двух человек в окрестностях Чикаго (штат Иллинойс). В штате Канзас еще четверо погибли в результате ДТП, происшедшего из-за заносов и наледи на дороге. В штате Южная Дакота 83-летняя женщина замерзла в снегу после того, как выбралась из увязшей в сугробе машины, чтобы самостоятельно добраться до единственного городка рядом с границей соседнего штата Миннесота. Как сообщила Национальная метеорологическая служба США, температура воздуха в этом районе опустилась ночью до минус 17 градусов.

В штате Мичиган с прошлой недели произошли около 30 аварий на дорогах. Причина - заносы, обледенение и плохая видимость. В ряде районов этого штата за сутки выпало более 15 см осадков.

Национальная метеорологическая служба предупредила, что очень холодная по местным меркам погода будет сохраняться на следующей неделе на севере США. В Нью-Йорке 31 декабря прогнозируется от минус 11,6 до минус 17,8 градуса.