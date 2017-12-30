Пентагон опроверг утверждения о том, что США поддерживают ИГ

2017-12-30 07:07 | www.apa.az | 8

Официальный представитель американского оборонного ведомства Ребекка Риберих опровергла сообщения о том, что США поддерживают боевиков террористической организации «Исламское государство».

Как передает АПА, об этом сообщает «РТ»

«Утверждения о том, что США поддерживают ИГ являются ложными и абсурдными. Мы не готовим ИГ. Мы работаем с партнёрами над уничтожением или поимкой боевиков ИГ», сказала Р.Риберих.

Ранее российские официальные лица обвинили США в поддержке ИГ.