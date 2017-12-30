США заявили о стремлении сохранить целостность Сирии

2017-12-30 07:30 | www.trend.az | 6

США не намерены расчленять Сирию на несколько государств, заявил в пятницу министр обороны Джеймс Мэттис, передает РИА Новости.

В беседе с журналистами, стенограмму которой распространил Пентагон, министр отметил намерение США активизировать действия в освобожденных от боевиков районах Сирии, которые не подконтрольны сирийскому правительству. "У нас есть демаркационная линия, и так обстоят дела сейчас", — сказал он.

В данной связи Мэттиса спросили, означает ли это наличие планов по расчленению Сирии. "Нет", — ответил министр. По его словам, "ничего не изменилось, мы по-прежнему преследуем террористическую группировку "Исламское государство".