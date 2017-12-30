Работы по расширению Южнокавзказского газопровода в Грузии завершены на большинстве объектов (Эксклюзив)

2017-12-30 08:24 | www.trend.az | 6

БАКУ /Trend/ - Строительные работы в рамках проекта расширения Южнокавказского газопровода в Грузии завершены на большинстве объектов, сообщили Trend в министерстве экономики и устойчивого развития Грузии.

"Завершены работы по строительству одной из двух компрессорных станций (CSG1), контрольно-измерительной станции (зона 81), а также по расширению 62-километрового участка трубопровода, включая перемычку с TANAP на турецкой границе", - сказал источник в министерстве.

По словам собеседника агентства, строительство второй компрессорной станции (CSG2) завершено на 90 процентов.

"Расширение Южнокавказского трубопровода является одним из важнейших событий в области энергетической безопасности Грузии и всего региона", - сказал источник.

Протяженность Южнокавказского газопровода превышает 700 километров. По нему транспортируется газ, добываемый на газоконденсатном месторождении "Шах Дениз" в азербайджанском секторе Каспийского моря. Газ поставляется в Грузию и Турцию. Покупателем газа также выступает Азербайджан.