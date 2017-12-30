Гороскоп здоровья на 2018 год

2017-12-30 09:59 | www.trend.az | 6

Овен

Год Собаки может выбить из колеи даже самых сильных Овнов. Несвоевременно вылеченные, казалось бы, на первый взгляд несерьёзные болячки напомнят о себе уже летом. Из вялотекущего состояния они могут выйти вам боком в серьёзные хронические заболевания, на которые впоследствии придётся потратить много сил и денег для полного восстановления. Кроме того, звезды предостерегают вас быть очень внимательными на дорогах по пути на работу, т.к. есть риск получения травмы или перелома. Всему виной – нехватка кальция в организме. Употребляйте больше рыбы, морепродуктов, орехов, фруктов: инжир, малина, киви, апельсин и т.д., а также потребляйте больше воды.

Телец

Здоровье в 2018 году порадует лишь тех представителей знака, которые не имеют вредных привычек, правильно питаются, занимаются спортом. Если ситуация иная, значит пришло время серьёзно задуматься о своём здоровье и том образе жизни, которое сложилось за последние годы. Игнорирование мелких проблем, проявляющихся со стороны организма, быстро приведут вас к более серьёзным недугам, от которых будет тем сложнее избавляться, чем дальше вы их будете запускать. Первый удар на себя может принять сердце. При первых симптомах болей в груди сразу же займитесь диагностикой и лечением.

Год Собаки будет годом переломным. Здесь нужно будет решать кардинально: или, или. Или вы займётесь собой и своим здоровьем, или вы рискуете оказаться в больнице и пройти долгий путь к выздоровлению. Также звёзды советуют Тельцам обратить внимание на свои зубы. Если у вас нет серьёзных проблем с ними, то просто пройдите обычный плановый осмотр, сделайте профилактические процедуры.

Близнецы

Грядущий год будет годом пересмотра своего образа жизни. Ночной образ жизни, вредные привычки, жирная пища очень негативно скажутся на здоровье Близнецов и возможно приведут к больничной койке. Звёзды настоятельно рекомендуют изменить на корню свой привычный образ жизни, иначе всё может очень и очень плохо закончится.

Осенью можно начать заниматься спортом, посетите спортзал, бассейн. Начните с утренних пробежек, пеших прогулок на свежем воздухе, а также можно применять оздоравливающий контрастный душ. Также стоит уделить внимание своему питанию. Откажитесь от жирной, мучной пищи. Употребляйте больше фруктов, свежих салатов и натуральных соков. Духовное состояние тоже стоит подправить. Займитесь шоппингом, посетите салоны красоты, сделайте массаж и спа-процедуры.

Рак

Буквально с января многие представители этого знака зодиака будут чувствовать некую апатию и усталость. Это будет первым звоночком, что нужно заняться собой и уделить должное время для качественного отдыха, а затем и лечения. Так как излишнее переутомление, бессонные ночи, которые начались ещё в уходящем году, могут спровоцировать неожиданные заболевания. Звёзды настоятельно рекомендуют взять отпуск и полноценно провести время себе в удовольствие. Это не обязательно должен быть, активный отдых, можно выбрать самый обычный курорт с санаторным уклоном, где вы получите массу релаксирующих процедур.

Во второй половине года у Раков может возникнуть проблема аллергического характера. Причину возникновения выяснить будет достаточно трудно. Для более детальной картины стоит пройти качественное обследование. С наступлением зимы стоит уделить больше внимания своему внешнему виду: записаться в тренажёрный зал или в бассейн, заняться диетой, купить качественную ухаживающую косметику и т.д.

Лев

Зимние холода и морозы никоим образом не отобразятся на состоянии здоровья представителей знака. Наоборот их организм будет силён и могуч и будто бы готов выдержать на себе непосильные ноши. Но звёзды не советуют всё же халатно относиться к своему здоровью, не стоит переоценивать свои силы. Слишком большая загруженность, бессонные ночи негативно скажутся на физическом состоянии и могут привести к физическому переутомлению и всем вытекающим последствиям.

Кроме того астрологи советуют обратить внимание на звоночки со стороны желудочно-кишечного тракта и своевременно заняться его лечением, иначе затянувшиеся болезни могут привести к открытым язвам желудка. Придерживайтесь правильного питания, ешьте больше фруктов, употребляйте свежее выжатые соки.

Так же стоит быть менее рассеянными, чтобы по своей глупости и невнимательности не получить серьёзную травму или перелом.

Дева

Представителям знака Девы в год Собаки стоит внимательней обходиться со своим здоровьем. Не стоит прибегать к лечению у народных целителей, заниматься самолечением, ведь до добра такие действия не доведут, а наоборот усугубят ваше положение. Девы не слишком приветствуют консервативные методы лечения, но в случае с ними других вариантов не будет. И болезни, находящиеся в стадии вялотекущих могут со временем перейти в хронические. Поэтому астрологи настоятельно рекомендуют относиться даже к самым банальным простудным заболеваниям, как к серьёзным, и немедленно начинать их лечение под строгим наблюдением специалистов.

В середину года так же не стоит расслабляться. Здесь Девы могут ощутить явные проблемы с сердечно-сосудистой системой. А главной причиной закупорки стенок сосудов станет употребление жирной пищи, поэтому Девам стоит в корне пересмотреть своё питание.

К началу декабря физическое состояние относительно стабилизируется, и представители знака смогут спокойно подготавливаться к новогодним праздникам.

Весы

У Весов год Собаки будет настолько загруженным по работе, что они ей посвятят слишком много времени, забыв про полноценный отдых. Такая перегрузка для организма может выйти боком в виде большой усталости, стресса, сердечных приступов и проблем со стороны пищеварительного тракта. Частые стрессы также повлекут за собой повышение/понижение давления и ослабевание иммунитета в целом.