В Азербайджане готовятся новые правила сертификации врачей

2017-12-30 10:14 | www.oxu.az | 6

В ближайшее время принципы сертификации врачей будут изменены.

Как передает Oxu.Az со ссылкой на Report, об этом сказал министр здравоохранения Азербайджана Огтай Ширалиев.

По его словам, в настоящее время в соответствии с требованиями времени готовятся новые правила сертификации:

«Согласно этим правилам, сертификация не будет ограничиваться лишь компьютерными экзаменами и даст возможность оценить знания и практические навыки работы медицинских работников».

О.Ширалиев сказал, что для подготовки знающих кадров, а также выведения нынешних врачей на современный уровень важность имеет продолжительное медицинское образование.

Министр также отметил, что наряду с достигнутыми за год успехами есть и недостатки, подчеркнув, что важно направить все усилия на их решение.

Э.Ш.

