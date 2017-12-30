В праздники ж/д перевозки внутри Узбекистана подешевели

2017-12-30 11:17 | www.trend.az | 6

ТАШКЕНТ /Trend/ - "Узбекистон темир йуллари" ("Узбекские железные дороги") в праздничные дни ввели скидки на внутригосударственные направления в размере до 50 процентов для семей, коллективов, студентов, учащихся, пенсионеров.

Они действуют 30 и 31 декабря текущего года, а также 1, 2, 3 и 4 января 2018 года.

Скидки введены в связи с принятым 28 декабря указом президента Узбекистана «Об установлении дополнительных нерабочих дней в период празднования официальных дат и переносе выходных дней в 2018 году».

Документом впервые введен пятидневный отдых в связи с тремя государственными праздниками – Новым годом, Наврузом и Днем независимости.

В документе также указано о создании условий, в том числе акционерным обществом «Узбекистон темир йуллари», для полноценного отдыха узбекистанцев в период государственных праздников.