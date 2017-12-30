В Бишкеке состоялись межмидовские консультации между Таджикистаном и Кыргызстаном

2017-12-30 11:46 | www.trend.az | 7

В городе Бишкек 27 декабря состоялись таджикско-кыргызские межмидовские консультации на уровне Заместителя министра иностранных дел Республики Таджикистан З. Саидзода и Первого заместителя министра иностранных дел Кыргызской Республики Д. Кемеловой.

Как сообщили в МИД Таджикистана, в ходе консультаций обсужден широкий круг актуальных вопросов двустороннего сотрудничества в различных сферах, а также рассмотрено взаимодействие в рамках международных и региональных организаций, передает Khovar.

Стороны договорились продолжить работу по подготовке содержательной части значимых межгосударственных мероприятий и организации визитов на высшем и высоком уровнях в 2018 году.