Таджикистан и Зимбабве установили дипломатические отношения

2017-12-30 11:49 | www.trend.az | 5
В городе Нью-Йорк 28 декабря состоялась церемония подписания совместного Заявления об установлении дипломатических отношений между Республикой Таджикистан и Республикой Зимбабве, передает Khovar.
Как сообщили в МИД Таджикистана, совместное Заявление подписали постоянные представители Республики Таджикистан и Республики Зимбабве при ООН — Махмадамин Махмадаминов и Фредерик Мусиива Макамуре Шава.
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