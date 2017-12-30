Таджикистан и Зимбабве установили дипломатические отношения

2017-12-30 11:49 | www.trend.az | 5

В городе Нью-Йорк 28 декабря состоялась церемония подписания совместного Заявления об установлении дипломатических отношений между Республикой Таджикистан и Республикой Зимбабве, передает Khovar.

Как сообщили в МИД Таджикистана, совместное Заявление подписали постоянные представители Республики Таджикистан и Республики Зимбабве при ООН — Махмадамин Махмадаминов и Фредерик Мусиива Макамуре Шава.

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.