Итоговая акция от застройщика

2017-12-30 12:00 | www.oxu.az | 7

Подводя итоги 2017 года, компания «Альянс» хочет порадовать людей своими акциями и кампаниями, благодаря которым многие из Вас смогут наконец купить квартиру в уходящем 2017 году, и уже в новом, 2018 году, заселиться в свою квартиру, расположенную в уютном комплексе «Панорама Парк».

Компания «Альянс» приступила к строительству закрытого комплекса «Панорама Парк» в конце 2014 года и многие наши жители на этапе котлована стали владельцами квартир.

Наша политика была проста каждому гражданину нашей Республики. Ведь именно мы строим качественно, ведь именно мы сделали доступным жилье, ведь именно балконы квартир нашего проекта смотрят в сторону Каспия, и именно наш проект скоро станет доступен 1375 семьям. Мы брались за большой проект, а именно, 10 одноблочных 19-этажных жилых зданий. И это все для того, чтобы каждому жильцу нашего комплекса было удобно. В комплексе имеется вся удобная инфраструктура: детский садик для самых маленьких, спортзал, площадки для взрослых и детей.

Многие жители комплекса уже приступили к ремонтным работам в своих квартирах. А тем, кто еще думает о приобретении, мы хотим пожелать удачи и предложить всего один шанс. Строительство комплекса завершается, но у вас все еще есть возможность приобрести квартиру на прежних условиях. Сделав первоначальный взнос в размере 10% от общей стоимости квартир с максимальным сроком кредитования до 5 лет, возможно приобрести как 1- комнатные, так и 4-5 комнатные квартиры.

Подводя итоги года, компания «Альянс» делает подарки ВСЕМ, ВСЕМ, ВСЕМ на все оставшиеся квартиры.

1-комнатная – БАЛКОН!

2-комнатные – ДАРИМ КАЖДЫЙ 10-ый КВАДРАТ КВАТИРЫ!

3-комнатные – ДАРИМ ГАРАЖ!

И эти все мы предлагаем Вам не за наличную оплату, как другие застройщики. Вы можете внести всего лишь 10% первоначального взноса и приобрести квартиру по внутреннему кредиту сроком до 5 лет.

Желаем Вам удачи, поздравляем с Днем солидарности азербайджанцев и Новым годом, и хотим пожелать, чтобы у каждой семьи был свой качественный и уютный дом!

Контакт: * 27 27 / 055 400 27 27



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