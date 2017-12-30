Огтай Ширалиев: В ближайшем будущем будут изменены принципы сертификации врачей

2017-12-30 12:07 | www.trend.az | 6

БАКУ /Trend/ - В ближайшем будущем будут изменены принципы сертификации врачей, сказал министр здравоохранения Азербайджана Огтай Ширалиев.

По его словам, согласно новым правилам, сертификация не будет ограничиваться лишь одним компьютерным экзаменом и позволит оценить также практические навыки медицинского работника

Министр отметил, что, помимо достижений в области здравоохранения, есть и проблемы, и важно сосредоточить внимание на их решении.

"К сожалению, порой наша медицинская наука исследует темы еще советского периода, что не отвечает современным требованиям", - сказал Ширалиев.