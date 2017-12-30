Гороскоп карьеры на 2018 год

2017-12-30 12:09 | www.trend.az | 6

Овен

С карьерой в 2018 году представителям этого знака повезёт как нельзя кстати. Они будут идти напролом поставленным задачам, и никто и ничто их не изменит. Во второй половине года у них появиться возможность проявить себя в любимом деле и занять лидирующую позицию в коллективе. Их заметят, оценят и предоставят возможность занять соответствующую должность. Испытание будет не из лёгких, и далеко не все Овны его пройдут. Большинству из них помешает их горячий нрав и излишняя дерзость. Они настолько возгордятся предыдущими успехами, что начнут вступать в необузданные споры с начальством, чем только больше его разгневают. Звезды советуют "сбавить обороты", иначе можете потерять не только должность, но и работу.

Телец

В 2018 году представители этого созвездия захотят достигнуть небывалых высот на работе. Они будут очень много трудиться, чтобы поправить своё финансовое благосостояние. Тельцы большие трудоголики и педанты, они очень ответственны и порядочны в работе. Поэтому их труды будут замечены руководством и оценены по достоинству. Они не рвутся за очень высокой должностью, им достаточно быть линейным руководителям среднего звена, чтобы меньше травмировать и без того расшатанную нервную систему. Тельцы никогда не отказываются от дополнительной работы. К концу года их может ждать выгодное предложение сменить работу на более престижную и хорошо оплачиваемую. Возможно, новая работа будет предусматривать новое место жительства.

Близнецы

Год Собаки будет удачен в плане карьеры. Близнецы будут занимать высокие руководящие должности. Однако высокие чины не являются самоцелью представителей этого знака. Главная цель – заработать как можно больше денег. Они с лёгкостью предпочтут значимую руководящую должность неприметной обыденной, лишь бы там была возможность неплохо зарабатывать.

Близнецам удастся себя проявить в торговых сферах, бартерных сделках и перепродажах. Во второй половине года Близнецы предпочтут суетливой работе оседлую и более монотонную. И всё же звёзды рекомендуют обратить внимание на торговые профессии, ибо там Близнецы будут очень комфортно себя чувствовать.

Рак

Если Раки поставят за основу добиться в новом году карьерных высот, то для начала им нужно будет соответствовать, как профессионалам. Для этого не помешает получить ещё один диплом о высшем образовании в смежной профессии, ну или хотя бы, закончить подготовительные курсы. Ваши труды не пройдут даром и в скором времени Ракам предложат интересную должность.

Осень будет хорошей порой для стремительной и продуктивной работы. Несмотря на все аудиты, проверки вы с достоинством их пройдёте и ещё раз не дадите усомниться в своём профессионализме. Не удивляйтесь, если через время вы узнаете, что все эти проверки были организованы не случайно.

Лев

Представители знака в год Собаки ослабнут свои позиции относительно жадного рвения к власти. Они предпочтут вечной гонке спокойную размеренную работу с хорошим окладом. С конца весны многие из них захотят отправиться в свободное плавание и заняться частным бизнесом в сфере деятельности, где они чувствуют себя как рыба в воде.

Во второй половине года звезды будут также благосклонны к царскому знаку и предвещают им неплохое повышение на работе. Удачное развитие бизнеса ждёт и Львов-предпринимателей, а учитывая условия мирового кризиса можно считать, что Львам повезёт как никому другому. Они смогут воплотить в жизнь все свои сумасшедшие идеи и даже немало на этом заработать.

Дева

Многие представители знака основной целью на 2018 год поставят повышение по карьерной службе. Дорога к пьедесталу будет непростой и тернистой. Девам придётся немало потрудиться, чтобы добиться хоть каких-то результатов. Девам стоит сконцентрироваться на работе и не отвлекаться на пустяки, иначе их рассеянность ни то чтобы не приблизит к заветной мечте, а откатит на 10 шагов назад. Желаемого результата может и не произойти в ближайшие полгода, но с приходом лета всё может кардинально измениться. Именно с середины лета многих представителей знака ждёт успех. Им могут предложить смену деятельности, возможно за рубежом своей родины. Тех, кто решит остаться в родных краях, проявят сноровку и находчивость. Их креативные идеи будут по достоинству отмечены руководством и будут вознаграждены достойной прибавкой к зарплате.

Весы

В плане карьеры у представителя воздушного знака в 2018 году полосы будут меняться как на спине зебры, чередуясь то белой, то чёрной. Главной причиной таких частых перемен будет обусловлено превышение своих полномочий, как руководителя. Весы то и дело будут злоупотреблять служебным положением в личных корыстных целях. Это ни останется не замеченным со стороны коллег и в скором времени доброжелательные сотрудники раскроют глаза вышестоящему руководству на происходящее. Скорей всего Весам придётся покинуть работу. Получше дела пойдут у Весов-предпринимателей. Особенно у тех представителей знака, которые занимаются своим любимым делом или развивают свои творческие способности, путём финансирования их. Об их творчестве узнает очень много людей, и буквально каждый захочет прикоснуться к шедевральному творению. Весы смогут неплохо на этом заработать.