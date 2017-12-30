В Билясуваре задержан форточник – ФОТО

2017-12-30 12:15 | www.oxu.az | 5

В Билясуваре задержан человек, совершивший кражу.

Как сообщили Oxu.Az в пресс-службе МВД, в результате оперативных мероприятий сотрудников Отделения полиции Билясуварского района был задержан человек, подозреваемый в совершении краж.

В ходе расследования выяснилось, что задержанный, ранее судимый житель Билясуварского района Беюкхан Агаев, 10 мая текущего года забрался через окно в дом жителя города Билясувар Рашада Руфуллаева и вынес 1000 манатов и золотое кольцо. Через несколько дней он таким же способом проник в дом другого жителя города Ульви Бабаева и украл 450 манатов денег и ювелирные изделия стоимостью 1500 манатов.

В ходе дополнительных оперативно-розыскных мероприятий было установлено, что Б.Агаев 10 и 17 октября совершил еще два аналогичных преступления.

При задержании у Б.Агаева изъяли часть украденного в качестве вещественного доказательства.

По факту в следственном отделе Управления полиции Билясуварского района возбуждено уголовное дело по соответствующим статьям Уголовного кодекса.

Э.Ш.

