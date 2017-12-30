Нацбанк Грузии оштрафовал пять микрофинансовых организаций и коммерческий банк

2017-12-30 12:13 | www.trend.az | 6

Пять микрофинансовых организаций и один коммерческий банк были оштрафованы Национальным банком Грузии за нарушение прав потребителей и обязательств, определенных гражданским кодексом, сообщает Новости-Грузия.

Одна из микрофинансовых организаций была оштрафована за нарушение 625 статьи гражданского кодекса Грузии, которая вступила в силу в январе 2017 года. Она определяет максимальную процентную ставку по займу и размер штрафных санкций.

В частности, эффективная процентная ставка составляет 100%, а процент штрафных санкций установлен в пределе 150%.

Еще две микрофинансовые организации своевременно не предоставили клиентам отчет о претензиях.