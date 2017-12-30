Олимпийский чемпион не жалеет, что уехал из Азербайджана

2017-12-30 12:34 | www.oxu.az | 6

Азербайджанский тяжелоатлет Ниджат Рагимов, ставший олимпийским чемпионом в составе сборной Казахстана, заявил, что не жалеет о своем решении уехать из Азербайджана.

Как передает Oxu.Az, в интервью sports.kz он сказал, что тяжелая атлетика в Азербайджане развита слабо:

«На Новый год буду в Баку, а уже в начале января прилечу в Алматы на сборы, - рассказывает спортсмен. - В Казахстане мне нравится, что все спортсмены очень дружные. Я нисколько не жалею о своем решении выступать за сборную Казахстана. Всех друзей-штангистов люблю и уважаю. Я добился лучшего результата за всю карьеру именно здесь, потому что в Казахстане работают специалисты высокого уровня. Федерация хорошо поддерживает спортсменов. Тренеры смотрят на всех в сборной одинаково, не делят на слабых и сильных.

Насколько развита тяжелая атлетика в Азербайджане? На данный момент развита очень слабо. Такой сильной школы, как здесь, там нет. Я очень многому научился тут. Здесь трудятся тренеры: Энвер Туркелери, который готовил известного чемпиона Наима Сулейманоглу, Виктор Ни, Алексей Геннадьевич Ни. Плюс нас очень поддерживает федерация, сам Жанат Рашидович Тусупбеков морально. Поэтому мы такие результаты показываем».

Вспоминая свой переезд из Азербайджана, Рагимов рассказал, что впервые приехал в Казахстан осенью 2013 года вместе с отцом:

«Я приехал, чтобы Энвер Туркелери посмотрел меня. Потренировался пару дней, и он сказал, чтобы я приехал в 2014 году, когда начнутся сборы. Мы вернулись в Баку, и я потом приехал сам, один – в 2014 году, 15 января. Помню, в первый мой визит мы все вместе поужинали, и тогда Энвер Туркелери сказал: «Я сделаю Ниджата олимпийским чемпионом», мы это даже на видео записали. То видео у меня до сих пор есть. Поверил ли я ему? Спортсмен должен верить тренеру. Если не будешь верить, то высоких результатов не достигнешь. Этому человеку невозможно не верить, ведь он вырастил столько чемпионов».

В первое время, по словам Ниджата, ему было очень сложно в Казахстане, потому что он не знал русского языка:

«В Азербайджане говорят на русском. Просто я учился в азербайджанской школе. Я знал только некоторые слова по-русски - «да», «нет», «привет», «как дела?». Сбор проходил в Талдыкоргане. Там, когда штангисты разговаривали между собой, мне всегда было интересно: что же они там обсуждают, над чем смеются? А я вообще ничего не понимал. Я всех достал, постоянно спрашивал: «Что это? А это как по-русски?». Они мне помогали, объясняли. Все наши штангисты очень помогли мне тогда. Айдар Казов, Селимхан Абубакаров, Маргарита Елисеева, Карина Горичева, Асем Садыкова и все остальные мне помогали. Было очень приятно. У нас дружная команда. Я даже не мог разговаривать на русском. Может, кого-то забыл упомянуть, но помогали все. И в течение года уже научился языку. Все тогда устали от меня. Но русский - вообще тяжелый язык. Например, глаголы — «уехал», «приехал», «улетел», «прилетел»... У нас все одним словом - и понятно. Акцент, конечно, остался. Но общаться могу свободно».

Также Рагимову было тяжело адаптироваться из-за погодных условий в Казахстане:

«Я такого снега никогда даже не видел. Приехал - и как раз выпало много снега. Непривычно - так холодно на улице. Потом привык. Затем был сбор в Текели, ребята, тренеры относились так, как будто знают меня уже 20 лет. Будто я уже чемпион. И поэтому я старался, тренировался, чтобы их тоже не подвести».

Сборная Казахстана, как и команда Азербайджана, сейчас отбывает годичную дисквалификацию, но уже во второй половине следующего года обе команды, скорее всего, смогут выступать на международной арене. Впрочем, Ниджата Рагимова дисквалификация Казахстана не сильно расстроила:

«В этом году мы были на сборах, готовились к чемпионату мира, - говорит олимпийский чемпион. - Съездили в Сочи, были в Шымкенте, Таразе, Текели. Тренировались, но потом нам сказали: отдыхайте, выступать не будем в связи с дисквалификацией. Не сказать, что я сильно готовился. Скорее всего, пропустил бы чемпионат мира. Я был не в форме. А на предстоящий в 2018 году чемпионат мира нужно готовиться всерьез. Это лицензионные соревнования, где мы можем завоевать путевки в Токио».

Э.Ш.

