В Баку выступит группа "Градусы"

2017-12-30 12:32 | www.trend.az | 6

БАКУ /Trend Life/ - Российская группа "Градусы" выступит на третьем Международном музыкальном фестивале "ЖАРА", сообщает Trend Life со ссылкой на официальную страницу фестиваля.

"Раскалять атмосферу до предела 26 июля будет поп-группа "Градусы". Не упустите возможность стать частью грандиозного открытия фестиваля "ЖАРА-2018", - говорится в сообщении на странице фестиваля.

Международный музыкальный фестиваль "ЖАРА-2018" пройдет на побережье Каспийского моря - на красивейшем курорте столицы Азербайджана Sea Breeze 26-29 июля. Организаторами фестиваля являются певец и композитор Эмин Агаларов (EMIN), заслуженный артист РФ Григорий Лепс, основатель "Русского радио" и премии "Золотой граммофон" Сергей Кожевников.