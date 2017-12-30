К поискам альпинистов подключились специалисты ANAMA

2017-12-30 12:42 | www.apa.az | 6

Поиски отправившихся 23 декабря из села Хыналыг Губинского района в поход в направлении Туфандага и не вернувшихся обратно 3 членов Клуба воздушных и экстремальных видов спорта «Гилавар» - Джабраилзаде Фариды Зебиюлла гызы, Гусейнова Бабура Вагиф оглу и Буниятзаде Намина Низами оглу продолжаются.

Как сообщает АПА со ссылкой на сайт МЧС, в поисках принимают участие вертолет «Ми-17» авиационного отряда министерства, поисково-спасательная группа северного регионального центра, горноспасательный отряд Службы спасения особого риска МЧС, специально обученные собаки, а также группа волонтеров из профессиональных альпинистов.

С сегодняшнего дня к поискам присоединились специалисты Национального агентства по разминированию территорий Азербайджанской Республики (ANAMA).

Позже будет предоставлена дополнительная информация.