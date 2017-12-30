Гороскоп на 2018 год

2017-12-30 12:45 | www.trend.az | 6

Овен

В начале года Овны будут в прекрасном расположении духа. Они будут воинственно настроены на достижение карьерных высот и жаждут получить высокое положение в обществе. Очень важно для представителей этого знака, чтобы в их окружении был тот самый человек, который способен будет его своевременно одернуть и открыть глаза на происходящее. Овнам достаточно тяжело остановиться и в погоне за идеалом они часто распыляют свои силы понапрасну и не достигают намеченных планов вовсе.

Телец

Тельцам 2018 год приготовил много интересных моментов, но первое, на что стоит обратить особое внимание это физическое состояние. Речь идёт в первую очередь о здоровье. Уже в начале года оно даст сбои, но вы усердно продолжите работать не покладая рук и изнемогая организм порой адскими болями. Этот звоночек, посланный вашим организмом, стоит принять всерьёз, т.к. если продолжите принимать лекарства лошадиными дозами и работать, очень скоро сможете вовсе слечь на больничную койку. Отложенное лечение хронических болезней "на потом" не пройдут даром, вам придется потратить немалую сумму на восстановление сил и энергии. Звезды советуют вам установить размеренный график для работы и отдыха, не распылять свои силы понапрасну, не нервничать из-за пустяков и больше выделять времени для сна.

Близнецы

Одним из самых непринужденных знаков зодиака смело можно назвать Близнецы. Они никогда не перетруждаются и вообще на многие вещи смотрят просто. Этот тип людей можно отнести к той категории, которые не будут бежать впереди планеты всей, а будут медленно и уверенно идти к своей цели. Благодаря такой четко размеренной жизни Близнецы практически никогда не жалуются на проблемы со здоровьем и достаточно редко страдают психическими расстройствами.

Рак

На 2018 год представители знака зодиака Раки ставят большие ставки. Им будет непросто в новом году, все награды будут достигнуты через тернистые дороги. Большинство сложностей возникнет из-за того, что преимущественная часть Раков являются обычными офисными служащими и не имеют больших связей и знакомств для продвижения по карьере. Поэтому многие Раки так и останутся мечтать в тихом уютном уголке офиса. Им проще выбрать такой путь, нежели рискнуть и потерять работу вовсе. "Лучше синица в руках, чем журавль в небе", по такому принципу живут многие Раки. Решиться на риск позволят лишь молодые представители этих знаков. Но достигнуть желаемой цели смогут не все. Основная проблема заключается в том, что большинство Раков не имеют внутренней харизмы, твердости характера от этого они долго сидят на месте и не двигаются вперёд.

Лев

В год Собаки первостепенной целью для царских представителей этого знака будет карьера и огромное желание как можно больше заработать. Львы все и всех будут сметать на своем пути, не щадя никого. С помощью небывалой энергии, легкого подъема и упорства Львы достигнут намеченной цели. Их напористость присуща не только к работе, но и личностным отношениям. Львы большие собственники и любят, чтоб мир крутился вокруг них.

Дева

Девы по своей натуре очень коммуникабельный и отзывчивый знак. Они готовы поделиться последней краюшкой хлеба, иначе им не позволит ни воспитание, ни совесть. Из-за постоянной готовности помочь везде и всюду Девы могут сильно подорвать своё здоровье. Помогая окружающим, представители этого знака часто забывают о собственных благах, отношениях, хорошей работе и т.д.

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