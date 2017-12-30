Специалисты ANAMA приступили к поискам пропавших альпинистов – ФОТО

2017-12-30 12:50 | www.oxu.az | 5

Продолжаются поиски трех членов Клуба воздушных и экстремальных видов спорта «Гилавар» - Джабраилзаде Фариды Зебиюлла гызы, Гусейнова Бабура Вагиф оглы и Буниятзаде Намина Низами оглы.

Как передает Oxu.Az, в поисках участвуют вертолет «Ми-17» авиационного отряда министерства, поисково-спасательная группа северного регионального центра, горноспасательный отряд Службы спасения особого риска МЧС, специально обученные собаки, а также группа добровольцев из профессиональных альпинистов

С этого дня к поискам присоединились также специалисты Национального агентства по разминированию территорий Азербайджана (ANAMA).

Будет дана дополнительная информация.

Э.Ш.

