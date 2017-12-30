Уровень смертности среди детей младшего возраста в Азербайджане значительно сократился - министр

2017-12-30 12:52 | www.trend.az | 6

БАКУ /Trend/ - Уровень смертности среди детей младшего возраста в Азербайджане сократился в несколько раз, сказал министр здравоохранения Азербайджана Огтай Ширалиев на коллегии министерства, посвященном итогам деятельности в 2017 году.

Отметив важность мер по охране здоровья детей, министр сказал, что одной из них является проводимая в стране обязательная диспансеризация детей.

Ширалиев подчеркнул, что подобные меры способствуют формированию нового здорового поколения.