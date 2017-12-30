Специалисты ANAMA присоединились к поискам пропавших азербайджанских альпинистов (ФОТО)

2017-12-30 13:02 | www.trend.az | 6

БАКУ /Trend/ - Специалисты Национального агентства по разминированию территорий Азербайджана (ANAMA) присоединились к поискам пропавших азербайджанских альпинистов, говорится в субботу в сообщении Оперативного штаба МЧС по поиску альпинистов в Губинском районе.

Продолжаются поиски членов Клуба воздушных и экстремальных видов спорта «Гилавар» Фариды Джабраилзаде, Бабура Гусейнова и Намина Буниятзаде. В поисках принимают участие вертолет «Ми-17» авиаотряда МЧС, поисково-спасательная группа Северного регионального центра, горноспасательный отряд Специальной спасательной службы МЧС и специально обученные собаки, группа добровольцев из числа профессиональных альпинистов. В субботу к поискам присоединились специалисты ANAMA (оснащенные оборудованием специального назначения).