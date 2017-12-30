Таможенный кодекс ЕАЭС ратифицирован всеми странами союза

2017-12-30 13:03 | www.trend.az | 6

Таможенный кодекс ЕАЭС ратифицирован всеми странами союза, сообщили БЕЛТА в пресс-службе Евразийской экономической комиссии (ЕЭК).



Последним закон о ратификации договора о Таможенном кодексе Евразийского экономического союза подписал президент Кыргызстана Сооронбай Жээнбеков. Ранее соответствующие законы подписали главы Беларуси, Казахстана и России.



"Тем самым во всех странах евразийской "пятерки" завершился этап утверждения договора Таможенного кодекса ЕАЭС высшими органами власти", - отметили в ЕЭК.



"В настоящее время уже получены уведомления о ратификации нового Таможенного кодекса от министерств иностранных дел Беларуси, Казахстана и России. В ближайшее время мы ожидаем аналогичный документ из Кыргызстана", - сообщил член Коллегии (министр) по таможенному сотрудничеству ЕЭК Мукай Кадыркулов.



В соответствие с договоренностями глав государств, Таможенный кодекс Евразийского экономического союза должен вступить в силу 1 января 2018 года и сменить действующий с 2010 года Таможенный кодекс Таможенного союза.



Разработка ТК ЕАЭС велась с декабря 2013 года. В работе над новым таможенным законодательством союза приняли участие более 300 экспертов от Евразийской экономической комиссии, госорганов исполнительной власти и бизнес-сообществ стран ЕАЭС. Основными целями разработки ТК являлись создание единого таможенного законодательства максимально прямого действия, отвечающего уровню достигнутой интеграции в сфере таможенного регулирования и уровню развития и внедрения информационных технологий в правоприменительную практику стран ЕАЭС.



Таможенный кодекс ЕАЭС закладывает юридическую основу для оцифровки системы регулирования внешнеэкономической деятельности союза. Среди основных нововведений - переход на электронное декларирование, удаленное взаимодействие участников внешнеэкономической деятельности с таможенными органами через интернет, передача от таможенного инспектора информационной системе таможенных органов функций по принятию решений на всей цепи поставки - от регистрации декларации до выпуска товаров в свободное обращение и др.

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