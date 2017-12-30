В Азербайджане в 2017 г. собрано около 207 тысяч тонн хлопка

2017-12-30 13:11 | www.trend.az | 6

БАКУ /Trend/ - По данным на 29 декабря в Азербайджане собраны 206,72 тысячи тонн хлопка, сообщает в субботу Государственный комитет по статистике страны.

Согласно информации, накануне в сборочные пункты поступили 226 тонн хлопка.

Лидерами по сбору хлопка в 2017 году стали Саатлинский (25 742 тонны), Билясуварский (24 761 тонна), Бардинский (22 359 тонн) и Агджабединский (20 376 тонн) районы.

Отметим, что в этом году посевная площадь хлопка составила 136,41 гектара.