Путин отметил прогресс в отношениях России и Турции

2017-12-30 13:39 | www.trend.az | 6

Президент России Владимир Путин направил поздравление с наступающим Новым годом президенту Турции Реджепу Тайипу Эрдогану и отметил, что в уходящем году удалось заметно продвинуться вперед в развитии двустороннего сотрудничества, сообщила в субботу пресс-служба Кремля, передает РИА Новости.

В поздравлении глава российского государства подчеркнул, что "в уходящем году удалось не только в полной мере восстановить российско-турецкие отношения, но и заметно продвинуться вперед в развитии двустороннего сотрудничества в ряде областей".

"Тесное взаимодействие наших стран позволило поставить надежный заслон на пути дальнейшего распространения террористической угрозы на Ближнем Востоке и создать условия для запуска политического процесса урегулирования сирийского конфликта", – говорится в послании.